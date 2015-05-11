 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Грузия выполнила половину Плана либерализации визового режима с ЕС

    Грузия выполнила семь из 15 основных требований второй фазы Плана действий

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Грузия выполнила семь из 15 основных требований второй фазы Плана действий либерализации визового режима с Евросоюзом (VLAP). Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила  пресс-служба министерства юстиции страны.

    Согласно обнародованному 8 мая докладу Еврокомиссии, выполненными являются требования в таких сферах как безопасность документов, управление границами, борьба с организованной преступностью, сотрудничество судов, защита персональных данных, свобода передвижение, удостоверения личности.

    Четыре требования, предусмотренные VLAP, являются "почти выполненными", в частности, управление миграцией, отмывание денег, сотрудничество правоохранительных органов, права меньшинств. И еще четыре требования оценены Еврокомиссией как "частично выполненные с хорошей перспективой последующего прогресса": убежище, борьба против торговли людьми, борьба с коррупцией, борьба с наркотиками.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi