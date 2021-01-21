Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде

Европейский суд по правам человека обнародовал решение по делу "Грузия против России" в связи с войной 2008 года.

Европейский суд по правам человека обнародовал решение по делу "Грузия против России" в связи с войной 2008 года.

Как сообщает местное бюро Report, Страсбургский суд удовлетворил требования Грузии о нарушении Россией нескольких статей Европейской конвенции во время августовской войны.

Согласно документу, Россия провела этническую чистку против грузин во время войны в августе 2008 года.

Суд также поддержал позицию Грузии, заявив, что ответственность за отказ от расследования пыток в отношении грузинских военнослужащих и гражданских лиц, за бесчеловечное поведение, нарушение прав и свобод гражданского населения лежит на России.

Министерство юстиции Грузии заявило, что историческое решение является очень важным инструментом восстановления территориальной целостности страны и разрешения конфликта с использованием международно-правовых механизмов.