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Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде

Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде Европейский суд по правам человека обнародовал решение по делу "Грузия против России" в связи с войной 2008 года.
В регионе
21 января 2021 г. 15:23
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
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Европейский суд по правам человека обнародовал решение по делу "Грузия против России" в связи с войной 2008 года.

Как сообщает местное бюро Report, Страсбургский суд удовлетворил требования Грузии о нарушении Россией нескольких статей Европейской конвенции во время августовской войны.

Согласно документу, Россия провела этническую чистку против грузин во время войны в августе 2008 года.

Суд также поддержал позицию Грузии, заявив, что ответственность за отказ от расследования пыток в отношении грузинских военнослужащих и гражданских лиц, за бесчеловечное поведение, нарушение прав и свобод гражданского населения лежит на России.

Министерство юстиции Грузии заявило, что историческое решение является очень важным инструментом восстановления территориальной целостности страны и разрешения конфликта с использованием международно-правовых механизмов.

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Версия на английском языке Georgia wins case against Russia in Strasbourg Court
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Strasburq məhkəməsində Rusiyanı udub

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