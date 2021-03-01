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Грузия возобновила авиасообщение с Азербайджаном

Грузия возобновила авиасообщение с Азербайджаном С сегодняшнего дня воздушное пространство Грузии открыто для прямых рейсов из Азербайджана.
В регионе
1 марта 2021 г. 00:06
Грузия возобновила авиасообщение с Азербайджаном

С сегодняшнего дня воздушное пространство Грузии открыто для прямых рейсов из Азербайджана.

Как передает местное бюро Report, граждане Азербайджана, которые направляются в соседнюю страну, должны будут предоставить справку, подтверждающую отрицательный результат теста на коронавирус, проведенного не позднее 72 часов.

Это правило коснется и граждан, которые будут использовать территорию Грузии в качестве транзита.

Граждане Азербайджана, которые останутся в Грузии после трех дней, должны будут сдать за свой счет тест на коронавирус.

Напомним, что до настоящего времени такое право было предоставлено гражданам и резидентам государств-членов Европейского Союза, а также Швейцарии, Норвегии, Израиля, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Турции.

На свободный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли полный курс COVID-вакцинации и могут предъявить соответствующий документ на границе, после чего им не придется проходить обязательный 12-дневный карантин.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan hava sərhədlərini Azərbaycan vətəndaşları üçün açıb

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