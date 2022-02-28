Грузия ведет переговоры с партнерами по закрытию авиапространства для РФ

Правительство Грузии ведет переговоры с партнерами, в том числе с соседними странами, обсуждая вопрос возможного закрытия воздушного пространства для России.

Правительство Грузии ведет переговоры с партнерами, в том числе с соседними странами, обсуждая вопрос возможного закрытия воздушного пространства для России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.

"Мы немного осторожно подходим к этому вопросу. Мы ведем консультации с партнерами, в том числе со странами региона", - сказал он, добавив, что воздушным пространством Грузии в качестве транзита пользуются в том числе соседние страны, которые осуществляют полеты в РФ.