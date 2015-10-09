​Грузия ведет переговоры с "Газпромом" о поставках газа

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Руководитель энергетического ведомства Грузии Каха Каладзе рассказал о планах государства приобретать у Российской Федерации больше газа.

Как передает Report со ссылкой на "Взгляд", по словам министра, на данный момент главным поставщиком голубого топлива для Тбилиси является Азербайджан, однако тот испытывает некоторые проблемы, когда объемы поставок приходится наращивать.

"Если грузинская сторона сможет получить больше газа из РФ, если его цена будет конкурентоспособной и если в результате этого будет составлена конкуренция для топлива из Азербайджана, то это будет очень хорошо", - сказал Каладзе корреспонденту Взгляда.

Руководитель Минэнерго Грузии отметил, что уже обсудил с представителями Газпрома вопросы наращивания объема поставок топлива в страну для частных компаний и коммерческих операторов, а также обсудил с ними возможность увеличения транзита газа через территорию государства.