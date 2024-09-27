О нас

Грузия в 2024 году ожидает роста доходов от туризма на 10%

Грузия в 2024 году ожидает роста доходов от туризма на 10% Грузия в 2024 году планирует принять 7,9 млн иностранных туристов, что позволит увеличить доходы от туризма на 10% по сравнению с 2023 годом, до 4,5 млрд долларов.
В регионе
27 сентября 2024 г. 14:40
Грузия в 2024 году ожидает роста доходов от туризма на 10%

Грузия в 2024 году планирует принять 7,9 млн иностранных туристов, что позволит увеличить доходы от туризма на 10% по сравнению с 2023 годом, до 4,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Доходы от туризма только в 2023 году составили 4,1 млрд долларов. Это исторический ориентир для Грузии, который превышает показатель до пандемии на 26,2%. Грузия приняла в прошлом году 7,1 млн международных путешественников [рост на 30,3% по сравнению с 2022 годом]. Мы ожидаем еще более впечатляющих улучшений в этом году", - сказал Кобахидзе на Всемирном дне туризма, который проходит в Тбилиси.

По его словам, с учетом текущих прогнозов, страна рассчитывает принять 7,9 млн иностранных туристов в 2024 году (рост на 11,3%), а доходы от туризма достигнут 4,5 млрд долларов.

Он добавил, что международные аэропорты Грузии в этом году обслужат 6,8 млн пассажиров, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
21 сентября 2024 г. 12:40
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi