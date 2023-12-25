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Грузия ужесточит санкции за загрязнение Черного моря

Грузия ужесточит санкции за загрязнение Черного моря Грузия собирается ужесточить санкции за экологические нарушения в Черном море.
В регионе
25 декабря 2023 г. 22:38
Грузия ужесточит санкции за загрязнение Черного моря

Грузия собирается ужесточить санкции за экологические нарушения в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.

Соответствующее заявление министр сделал после завершения заседания правительства, комментируя проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

В заявлении Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии говорится, что в целях гармонизации штрафов за загрязнение моря со странами Черноморского региона предусматривается увеличение штрафных санкций.

"Так, с 65 000 лари ($24 тыс. - ред.) до 100 000 лари увеличивается штраф за нарушение установленного законодательством Грузии за сброс в море вредных, загрязняющих веществ, промышленных, технических или других видов отходов и/или материалов с нарушением порядка, установленного законодательством Грузии, а также – нарушение правила их захоронения, загрязнение моря с судов, других плавучих средств, платформ, трубопроводов или других искусственно построенных сооружений в море", - отмечает министерство.

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