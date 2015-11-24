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    Грузия ужесточает контроль на госгранице

    Эта мера связана с терактами в Париже 13 ноября

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ По поручению министра внутренних дел Грузии Георгия Мгебришвили ужесточен визовый контроль на всех контрольно-пропускных пунктах государственной границы Грузии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Грузия Онлайн, эта мера связана с терактами в Париже 13 ноября.

    По информации пресс-службы МВД Грузии, сотрудники патрульной полиции проводят детальное собеседование с пассажирами и выясняют реальные мотивации их визита. Особое внимание уделяется проездным документам лиц, въезжающих в Грузию, контролируется поток транзитных пассажиров, чтобы они не могли нелегально проникнуть через Грузию в другие страны.

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