Грузия ужесточает контроль на госгранице

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ По поручению министра внутренних дел Грузии Георгия Мгебришвили ужесточен визовый контроль на всех контрольно-пропускных пунктах государственной границы Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на Грузия Онлайн, эта мера связана с терактами в Париже 13 ноября.

По информации пресс-службы МВД Грузии, сотрудники патрульной полиции проводят детальное собеседование с пассажирами и выясняют реальные мотивации их визита. Особое внимание уделяется проездным документам лиц, въезжающих в Грузию, контролируется поток транзитных пассажиров, чтобы они не могли нелегально проникнуть через Грузию в другие страны.