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Грузия усилит сотрудничество с Казахстаном

Грузия усилит сотрудничество с Казахстаном Находящийся в Казахстане с визитом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.
В регионе
27 июля 2022 г. 11:14
Грузия усилит сотрудничество с Казахстаном

Находящийся в Казахстане с визитом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Как передает грузинское бюро Report, соответствующей публикацией И.Гарибашвили поделился в Twitter.

Он отметил, что с президентом Казахстана были проведены продуктивные переговоры: "За последние 30 лет существования дипломатических отношений между нашими странами было достигнуто тесное партнерство. Мы обсудили расширение двустороннего сотрудничества в области транспорта, логистики, торговли и туризма".

И.Гарибашвили также встретился со своим казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым. Стороны обсудили вопросы укрепления и расширения существующего сотрудничества между Грузией и Казахстаном.

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Версия на английском языке Georgia to strengthen cooperation with Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Qazaxıstanla əməkdaşlığı gücləndirəcək

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