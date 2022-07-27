Грузия усилит сотрудничество с Казахстаном

Находящийся в Казахстане с визитом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Находящийся в Казахстане с визитом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Как передает грузинское бюро Report, соответствующей публикацией И.Гарибашвили поделился в Twitter.

Он отметил, что с президентом Казахстана были проведены продуктивные переговоры: "За последние 30 лет существования дипломатических отношений между нашими странами было достигнуто тесное партнерство. Мы обсудили расширение двустороннего сотрудничества в области транспорта, логистики, торговли и туризма".

И.Гарибашвили также встретился со своим казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым. Стороны обсудили вопросы укрепления и расширения существующего сотрудничества между Грузией и Казахстаном.