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Грузия усилила контроль на государственной границе

Грузия усилила контроль на государственной границе Грузия усилила контроль на государственной границе.
В регионе
17 марта 2022 г. 15:49
Грузия усилила контроль на государственной границе

Грузия усилила контроль на государственной границе.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури во время выступления в парламенте.

Министр отметил, что на погранично-пропускных пунктах совместно со Службой государственной безопасности осуществляются все превентивные меры.

Глава МВД также опроверг информацию о массовом приезде российских граждан в Грузию. По его словам, поток российских граждан в Грузию сократился на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до закрытия границ до пандемии коронавируса.

В.Гомелаури подчеркнул, что российские граждане въезжают в Грузию чаще через третьи страны.

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