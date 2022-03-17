Грузия усилила контроль на государственной границе

Грузия усилила контроль на государственной границе.

Грузия усилила контроль на государственной границе.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури во время выступления в парламенте.

Министр отметил, что на погранично-пропускных пунктах совместно со Службой государственной безопасности осуществляются все превентивные меры.

Глава МВД также опроверг информацию о массовом приезде российских граждан в Грузию. По его словам, поток российских граждан в Грузию сократился на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до закрытия границ до пандемии коронавируса.

В.Гомелаури подчеркнул, что российские граждане въезжают в Грузию чаще через третьи страны.