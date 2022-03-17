Грузия усилила контроль на государственной границе.
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури во время выступления в парламенте.
Министр отметил, что на погранично-пропускных пунктах совместно со Службой государственной безопасности осуществляются все превентивные меры.
Глава МВД также опроверг информацию о массовом приезде российских граждан в Грузию. По его словам, поток российских граждан в Грузию сократился на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до закрытия границ до пандемии коронавируса.
В.Гомелаури подчеркнул, что российские граждане въезжают в Грузию чаще через третьи страны.