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    Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова планируют создать зону свободной торговли до конца года

    Премьер-министр Украины: Это благоприятно отобразится на наших экономиках, углубит наше сотрудничество© НВ

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова намерены до конца года создать зону свободной торговли на принципах и правилах Всемирной торговой организации.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил  премьер-министр Украины Владимир Гройсман после заседания глав правительств стран-членов ГУАМ.

    "Мы коснулись сегодня вопросов углубления экономического сотрудничества. Безусловно, обговорили вопросы политического взаимодействия. Важно, что мы подписали ряд документов, которые позволят нам уже в 2017 году полноценно внедрить зону свободной торговли в рамках наших государств. Это благоприятно отобразится на развитии наших национальных экономик, углубит наше сотрудничество", - заявил Гройсман журналистам.

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