Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова планируют создать зону свободной торговли до конца года

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова намерены до конца года создать зону свободной торговли на принципах и правилах Всемирной торговой организации.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман после заседания глав правительств стран-членов ГУАМ.

"Мы коснулись сегодня вопросов углубления экономического сотрудничества. Безусловно, обговорили вопросы политического взаимодействия. Важно, что мы подписали ряд документов, которые позволят нам уже в 2017 году полноценно внедрить зону свободной торговли в рамках наших государств. Это благоприятно отобразится на развитии наших национальных экономик, углубит наше сотрудничество", - заявил Гройсман журналистам.