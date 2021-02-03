Грузия углубит сотрудничество в формате "ГУАМ-Япония"

Заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили встретился с послом Японии в Грузии Акирой Имамурой

Заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили встретился с послом Японии в Грузии Акирой Имамурой.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в МИД Грузии.

Стороны рассмотрели существующие отношения между двумя странами в различных сферах и отметили важность дальнейшего укрепления сотрудничества.

В ходе беседы также обсуждались вопросы сотрудничества ГУАМ с Японией. Было отмечено, что формат "ГУАМ-Япония" - один из наиболее успешных форматов сотрудничества. Грузинская сторона выразила готовность к углублению сотрудничества в этом формате в рамках председательства в организации в этом году.