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Грузия углубит сотрудничество в формате "ГУАМ-Япония"

Грузия углубит сотрудничество в формате "ГУАМ-Япония" Заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили встретился с послом Японии в Грузии Акирой Имамурой
В регионе
3 февраля 2021 г. 22:31
Грузия углубит сотрудничество в формате ГУАМ-Япония

Заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили встретился с послом Японии в Грузии Акирой Имамурой.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в МИД Грузии.

Стороны рассмотрели существующие отношения между двумя странами в различных сферах и отметили важность дальнейшего укрепления сотрудничества.

В ходе беседы также обсуждались вопросы сотрудничества ГУАМ с Японией. Было отмечено, что формат "ГУАМ-Япония" - один из наиболее успешных форматов сотрудничества. Грузинская сторона выразила готовность к углублению сотрудничества в этом формате в рамках председательства в организации в этом году.

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