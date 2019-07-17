Грузия требует освободить приговорённую к пожизненному заключению в Ираке азербайджанку

Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани встретилась с находящимся с визитом в стране первым заместителем министра иностранных дел Ирака Назаром Исса Абдул-Хади аль-Хайралла.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече был обсуждён вопрос приговорённой к пожизненному заключению в Ираке гражданки Грузии Шалалы Самедовой.

Т.Цулукиани выразила иракской стороне благодарность за содействие в возвращении в Грузию трех малолетних детей Ш.Самедовой.

Министр выразила надежду, что Ирак продолжит сотрудничество по передаче Ш.Мамедовой Грузии и выполнит требование министерства юстиции.

На встрече также были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также дело грузинского подростка, похищенного и увезенного в Ирак иракским отцом.

Отметим, что 26-летняя Шалала Самедова была жительницей деревни Гянджали Лагодехского района Грузии. Ее муж, гражданин России азербайджанского происхождения, примкнул к террористической организации ИГ. Несмотря на то, что он был убит в ходе военных операций, его жена, согласно иракским законам, из-за того, что находилась в браке с человеком, обвиняемым в терроризме, была приговорена к пожизненному заключению. Их малолетние дети в соответствии с законом содержались в тюрьме. По достижении определенного возраста детей передали бы в один из местных детских домов. Дети были возвращены в Грузию в октябре прошлого года.