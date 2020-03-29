​Грузия ставит блокпосты в регионе Самегрело из-за коронавируса

Власти Грузии ужесточили ЧП в регионе Самегрело, ввели запрет на транспортное передвижение и устанавливают блокпосты.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани.

"В регионе Самегрело ужесточено исполнение ограничений в рамках введенного чрезвычайного положения. Будут установлены дополнительные блокпосты во въездах в регион и муниципалитетов, что означает, что полиция будет контролировать автомобильное передвижение", - заявил Чиковани добавив, что в машине могут находиться максимум три человека, водитель и два пассажира на задних местах, а передвижение общественного транспорта в регионе вовсе будет прекращено до завершения периода ЧП стране.

По его словам, дополнительные полицейские силы будут контролировать все правила соблюдения введенных ограничений.

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. ЧП подразумевает ряд ограничений на передвижение, за скопление более 10 человек назначена ответственность.

В стране на данный момент зафиксировано 90 заболевших, 18 из них выздоровели.