Грузия сохранила действующий режим в связи с сухопутными границами

Из-за пандемии Грузия с марта прошлого года приостановила режим свободного проезда через сухопутные границы с соседними странами

Правительство Грузии приняло решение о сохранении в силе нынешнего режима сухопутных границ.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было заявлено на заседании Государственного межведомственного координационного совета.

По поручению премьер-министра продолжается работа по изменению режима въезда в Грузию через сухопутные границы. Также ведется мониторинг эпидемиологических тенденций, и после детального анализа ситуации будут приняты соответствующие меры.

На совещании было отмечено, что упрощена процедура въезда граждан Турции, являющейся стратегическим партнером Грузии. Граждане и резиденты, въезжающие в Грузию из Турции с целью транзита, должны будут предоставить справку, подтверждающую отрицательный результат теста на коронавирус, проведенного в течение 72 часов, и повторить тест за свой счет спустя три дня.

Отметим, что наряду с Турцией такой же режим применяется к гражданам и резидентам стран Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.

Напомним, что из-за пандемии Грузия с марта прошлого года приостановила режим свободного проезда через сухопутные границы с соседними странами.