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Грузия сохранила действующий режим в связи с сухопутными границами 

Грузия сохранила действующий режим в связи с сухопутными границами  Из-за пандемии Грузия с марта прошлого года приостановила режим свободного проезда через сухопутные границы с соседними странами
В регионе
3 февраля 2021 г. 15:21
Грузия сохранила действующий режим в связи с сухопутными границами 
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Правительство Грузии приняло решение о сохранении в силе нынешнего режима сухопутных границ.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было заявлено на заседании Государственного межведомственного координационного совета.

По поручению премьер-министра продолжается работа по изменению режима въезда в Грузию через сухопутные границы. Также ведется мониторинг эпидемиологических тенденций, и после детального анализа ситуации будут приняты соответствующие меры.

На совещании было отмечено, что упрощена процедура въезда граждан Турции, являющейся стратегическим партнером Грузии. Граждане и резиденты, въезжающие в Грузию из Турции с целью транзита, должны будут предоставить справку, подтверждающую отрицательный результат теста на коронавирус, проведенного в течение 72 часов, и повторить тест за свой счет спустя три дня.

Отметим, что наряду с Турцией такой же режим применяется к гражданам и резидентам стран Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.

Напомним, что из-за пандемии Грузия с марта прошлого года приостановила режим свободного проезда через сухопутные границы с соседними странами.

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Версия на английском языке Georgia maintains current regime on land borders
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan quru sərhədlərlə bağlı cari rejimi qüvvədə saxlayıb

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