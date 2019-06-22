​Грузия сделала заявление насчет безопасности туристов

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В департаменте туризма Грузии заявили, что россияне могут спокойно приезжать в Грузию, им ничего не грозит даже на фоне антироссийских протестов в стране.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

В департаменте отметили, что туристы со всех стран мира могут посещать достопримечательности страны. Однако им все же посоветовали быть осторожными и избегать больших скоплений людей в центральной части Тбилиси.

Также добавляется, что протесты не повлияли на работу общественного транспорта.

Ранее стало известно, что россияне начали массово сдавать билеты в Грузию.