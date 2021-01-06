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Грузия рассматривает три вакцины для применения от коронавируса

Грузия рассматривает три вакцины для применения от коронавируса Соседняя страна получит вакцину от COVID-19 в марте этого года
В регионе
6 января 2021 г. 15:05
Грузия рассматривает три вакцины для применения от коронавируса
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"Грузия рассматривает возможность применения трех вакцин против коронавируса – Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния.

По ее словам, до вакцинации в стране требуется провести ряд процедур: "Готовится план по применению вакцины, ожидается, что документ будет оформлен к концу следующей недели".

Соседняя страна получит вакцину от COVID-19 в марте этого года. Вакцинация рассчитана на 20% населения и будет проводиться за счет государства.

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Версия на английском языке Georgia considers use of three COVID-19 vaccines
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan koronavirusa qarşı üç peyvəndin tətbiqini nəzərdən keçirir

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