Грузия рассматривает три вакцины для применения от коронавируса

Соседняя страна получит вакцину от COVID-19 в марте этого года

"Грузия рассматривает возможность применения трех вакцин против коронавируса – Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния.

По ее словам, до вакцинации в стране требуется провести ряд процедур: "Готовится план по применению вакцины, ожидается, что документ будет оформлен к концу следующей недели".

Соседняя страна получит вакцину от COVID-19 в марте этого года. Вакцинация рассчитана на 20% населения и будет проводиться за счет государства.