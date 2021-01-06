Грузия рассматривает три вакцины для применения от коронавируса

"Грузия рассматривает возможность применения трех вакцин против коронавируса – Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния.
По ее словам, до вакцинации в стране требуется провести ряд процедур: "Готовится план по применению вакцины, ожидается, что документ будет оформлен к концу следующей недели".
Соседняя страна получит вакцину от COVID-19 в марте этого года. Вакцинация рассчитана на 20% населения и будет проводиться за счет государства.