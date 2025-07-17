Грузия рассматривает китайскую систему CIPS как альтернативу SWIFT

Национальный банк Грузии (НБГ) начал обсуждение возможного сотрудничества с китайской трансграничной межбанковской платежной системой CIPS.

Национальный банк Грузии (НБГ) начал обсуждение возможного сотрудничества с китайской трансграничной межбанковской платежной системой CIPS.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в НБГ по итогам встречи его главы Натии Турнавы с президентом CIPS Фу Хуаном, состоявшейся в Тбилиси.

Интерес к альтернативным системам возник на фоне резолюции Европарламента, принятой на прошлой неделе, в которой содержится призыв отключить Грузию от международной межбанковской системы SWIFT.

CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) является международной системой, созданной Народным банком Китая в 2015 году. Она обеспечивает клиринг и расчеты по международным транзакциям в юанях.