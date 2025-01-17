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Грузия раскрыла ключевые детали расследования по протестам в Тбилиси

Грузия раскрыла ключевые детали расследования по протестам в Тбилиси Служба специального расследования Грузии опубликовала информацию о ходе расследования событий, произошедших во время протестов в Тбилиси в ноябре и декабре прошлого года.
В регионе
17 января 2025 г. 11:54
Грузия раскрыла ключевые детали расследования по протестам в Тбилиси

Служба специального расследования Грузии опубликовала информацию о ходе расследования событий, произошедших во время протестов в Тбилиси в ноябре и декабре прошлого года.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках расследования фактов превышения должностных полномочий с применением насилия в отношении участников акций, а также незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов, следствие допросило 343 человек, в том числе 49 журналистов.

Медицинские экспертизы назначены для 226 пострадавших. Также следствие анализирует 1400 часов записей с камер наблюдения в районе протестов и на прилегающих территориях. Для сбора доказательств на экспертизу была передана одежда 59 человек. В то же время получены показания сотрудников полиции и задержанных лиц. На основании собранных доказательств 52 человека признаны потерпевшими.

Также продолжается расследование инцидента от 7 декабря 2024 года, когда сотрудники телеканала TV Pirveli подверглись нападению. В рамках этого дела уже допрошены 52 человека, изучаются видеоматериалы и назначены экспертизы.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Xüsusi İstintaq Xidməti Tbilisidəki etiraz aksiyaları ilə bağlı detalları açıqlayıb

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