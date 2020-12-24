Грузия прокомментировала инициативу Эрдогана о создании новой платформы

"Заявление президента Грузии о "Кавказской платформе" истолковано неверно".

"Заявление президента Грузии о "Кавказской платформе" истолковано неверно".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, это заявление не было ответом на инициативу страны-партнера: "Президент Грузии неоднократно говорила об этом еще до озвучивания такой инициативы. На последнем заседании Совбеза мы единогласно заявляли, что предлагаем Тбилиси как место для переговоров соседним партнерским странам - Азербайджану и Армении".

Д.Залкалиани сказал, что инициатива Реджепа Тайипа Эрдогана показывает заинтересованность Турции в устойчивом мире на Южном Кавказе: "Наша позиция тоже принимается. Безусловно, очень трудно говорить о единой платформе со страной, оккупировавшей 20% нашей территории".

Р.Т.Эрдоган выступил с инициативой о создании платформы в составе шести стран: России, Турции, Азербайджана, Ирана, Грузии и Армении.