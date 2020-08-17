Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение

Власти Грузии приняли решение продлить до 30 сентября запрет на регулярное авиасообщение, который действовал до 31 августа.

Власти Грузии приняли решение продлить до 30 сентября запрет на регулярное авиасообщение, который действовал до 31 августа.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии.

"Запрет на осуществление регулярного авиасообщения продлен и действует до 30 сентября 2020 года", - говорится в заявлении.

Агентство сообщает, что ограничения не действуют на те страны, с кем Грузия осуществляет международное авиасообщение – это Германия, Франция, Латвия.

"Решение о постепенном восстановлении регулярного авиасообщения по другим направлениям будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации", - отмечено в заявлении.