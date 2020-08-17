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Report Georgia

Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение

Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение Власти Грузии приняли решение продлить до 30 сентября запрет на регулярное авиасообщение, который действовал до 31 августа.
В регионе
17 августа 2020 г. 20:15
Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение
Report/Elchin Murad

Власти Грузии приняли решение продлить до 30 сентября запрет на регулярное авиасообщение, который действовал до 31 августа.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии.

"Запрет на осуществление регулярного авиасообщения продлен и действует до 30 сентября 2020 года", - говорится в заявлении.

Агентство сообщает, что ограничения не действуют на те страны, с кем Грузия осуществляет международное авиасообщение – это Германия, Франция, Латвия.

"Решение о постепенном восстановлении регулярного авиасообщения по другим направлениям будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации", - отмечено в заявлении.

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Версия на английском языке Georgia extends suspension of international flights
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan beynəlxalq aviareyslərə məhdudiyyətlərin müddətini uzadıb

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