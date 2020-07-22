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Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 августа

Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 августа Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии приняло решение продлить запрет на регулярное авиасообщение
В регионе
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22 июля 2020 г. 14:06
Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 августа

Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии приняло решение продлить запрет на регулярное авиасообщение с 31 июля до 31 августа включительно. Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Ограничения на осуществление международного регулярного авиасообщения продлены и действуют до 31 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

"Установленные ограничения не будут распространяться на те прямые международные рейсы, которые осуществляются между Тбилисским международным аэропортом (с кодом ICAO UGTB) и аэропортами Мюнхена (EDDM), Парижа (LFPG) и Риги (EVRA)", - добавили в агентстве гражданской авиации.

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