Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 августа

Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии приняло решение продлить запрет на регулярное авиасообщение

Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии приняло решение продлить запрет на регулярное авиасообщение с 31 июля до 31 августа включительно. Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Ограничения на осуществление международного регулярного авиасообщения продлены и действуют до 31 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

"Установленные ограничения не будут распространяться на те прямые международные рейсы, которые осуществляются между Тбилисским международным аэропортом (с кодом ICAO UGTB) и аэропортами Мюнхена (EDDM), Парижа (LFPG) и Риги (EVRA)", - добавили в агентстве гражданской авиации.