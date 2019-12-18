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Грузия призывает соседние мусульманские страны сообща бороться с религиозным экстремизмом

Грузия призывает соседние мусульманские страны сообща бороться с религ

"Грузия совместно с соседними мусульманскими странами - Азербайджаном, Турцией и Ираном, готова бороться с религиозным экстремизмом".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом глава Государственного агентства по делам религии Грузии Заза Вашакмадзе заявил на конференции, посвященной роли здорового религиозного просвещения в предотвращении религиозного экстремизма в Грузии.

Глава агентства рассказал о мерах, принимаемых для предотвращения религиозного экстремизма в Грузии. По его словам, правительство Грузии оказывает материальную и моральную поддержку традиционным религиозным объединениям, действующим в стране.

По словам З.Вашакмадзе, агентство готово сотрудничать с соседними мусульманскими странами в этой области.

На конференции выступили религиозные деятели и ученые из Азербайджана, Турции и Ирана. На мероприятии также присутствовали представители посольств этих стран в Грузии.

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