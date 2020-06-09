​Грузия приостановила двусторонние переговоры по возобновлению туризма

"В странах, с которыми правительство Грузии почти завершило двусторонние переговоры по туризму, эпидемиологическая ситуация неожиданно ухудшилась".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Он сказал, что эти страны предложили Грузии подождать определенное время: "Каждый шаг, предпринятый по борьбе с эпидемией и по восстановлению экономики, должен быть продуманным и осторожным".

Отметим, что с 1 июля соседняя Грузия готовится открыть свои границы для иностранных туристов.