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Грузия приостановила двусторонние переговоры по возобновлению туризма

​Грузия приостановила двусторонние переговоры по возобновлению туризма

"В странах, с которыми правительство Грузии почти завершило двусторонние переговоры по туризму, эпидемиологическая ситуация неожиданно ухудшилась".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Он сказал, что эти страны предложили Грузии подождать определенное время: "Каждый шаг, предпринятый по борьбе с эпидемией и по восстановлению экономики, должен быть продуманным и осторожным".

Отметим, что с 1 июля соседняя Грузия готовится открыть свои границы для иностранных туристов.

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