Грузия приняла первых иностранных туристов

Соседняя страна по причине пандемии коронавируса закрыла 18 марта свои границы для иностранных граждан

Грузия приняла первых иностранных туристов из Германии и Франции.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила глава Администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили.

По ее словам, из Мюнхена и Парижа совершаются рейсы в Грузию: "Рейс Париж-Тбилиси был выполнен минувшим днем. На борту находились 188 пассажиров, большинство из которых туристы. Они не взяты на карантин и сейчас путешествуют по Грузии. В отношении туристов из Мюнхена в Грузии применяется такое же правило".

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в свою очередь выразила удовлетворение появлением первых иностранных туристов на улицах Тбилиси.

Соседняя страна по причине пандемии коронавируса закрыла 18 марта свои границы для иностранных граждан.