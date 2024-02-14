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Грузия пригласила представителей ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за выборами

Грузия пригласила представителей ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за выборами МИД Грузии направил письмо директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи с тем, чтобы пригласить наблюдателей за предстоящими парламентскими выборами.
В регионе
14 февраля 2024 г. 14:38
Грузия пригласила представителей ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за выборами

МИД Грузии направил письмо директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи с тем, чтобы пригласить наблюдателей за предстоящими парламентскими выборами.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом говорится в сообщении МИД.

"В письме отмечено, что цель властей – провести прозрачные, свободные и справедливые выборы в соответствии с международными стандартами и лучшими европейскими демократическими практиками, и поэтому правительство Грузии приглашает представителей ОБСЕ/БДИПЧ наблюдать за парламентскими выборами 2024 года в стране", - сказано в сообщении.

В письме подчеркивается, что Грузия готова максимально способствовать эффективному выполнению наблюдателями своих функций.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года.

Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.

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Версия на английском языке Georgia invites OSCE/ODIHR reps to observe elections
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan ATƏT/DTİHB nümayəndələrini seçkiləri müşahidə etməyə çağırıb

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