Грузия пресекла контрабанду почти 300 кг героина из Армении в Европу

Грузия пресекла контрабанду почти 300 кг героина из Армении в Европу

Правоохранительные органы Грузии пресекли контрабанду почти 300 кг героина из Армении в Европу.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД страны, в результате совместной операции различных государственных структур было конфисковано 298 кг героина.

По словам заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, стоимость обнаруженного наркотического вещества на черном рынке составляет примерно 85 млн лари ($30 млн).

Героин пытались провести из Армении в Грузию через таможенный пункт пропуска "Гугути". Наркотическое вещество было спрятано в прицепе грузовика под видом огнеупорных кирпичей и должно было быть транспортировано через Батуми в европейские страны.

При осмотре груза в зоне таможенного оформления было обнаружено 600 контейнеров из пластикового материала, имитирующих кирпичи. В этих контейнерах и был спрятан героин.

По данному факту задержан один гражданин Грузии, которому предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ввозе в страну наркотических средств в особо крупном размере. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.

В настоящее время следствие продолжается, принимаются меры по установлению других участников наркотрафика.