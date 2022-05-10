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Грузия представила вторую часть анкеты на вступление в ЕС

Грузия представила вторую часть анкеты на вступление в ЕС
В регионе
10 мая 2022 г. 15:50
Грузия представила вторую часть анкеты на вступление в ЕС

Грузия представила вторую часть анкеты на вступление в Европейский союз (ЕС).

Как сообщает грузинское бюро Report, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю вторую часть вопросника Еврокомиссии.

Премьер-министр отметил, что последняя - вторая часть анкеты заполнена досрочно.

Напомним, власти Грузии подали заявку на получение статуса страны-кандидата в члены Евросоюза 3 марта. 11 апреля Брюссель передал Тбилиси соответствующую анкету для заполнения. Первая часть опросника была вручена послу ЕС в Тбилиси Карлу Харцелю 2 мая.

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Версия на английском языке Georgia submits EU questionnaire's second part
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan sorğu vərəqəsinin ikinci hissəsini Aİ-yə təqdim edib

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