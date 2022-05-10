Грузия представила вторую часть анкеты на вступление в ЕС

Грузия представила вторую часть анкеты на вступление в Европейский союз (ЕС).
Как сообщает грузинское бюро Report, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю вторую часть вопросника Еврокомиссии.
Премьер-министр отметил, что последняя - вторая часть анкеты заполнена досрочно.
Напомним, власти Грузии подали заявку на получение статуса страны-кандидата в члены Евросоюза 3 марта. 11 апреля Брюссель передал Тбилиси соответствующую анкету для заполнения. Первая часть опросника была вручена послу ЕС в Тбилиси Карлу Харцелю 2 мая.