Грузия предложила ЕС провести саммит в Батуми

С таким предложением президент Грузии выступила на совместном брифинге с президентом Совета ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила президенту Совета Европейского союза (ЕС) Шарлю Мишелю провести совместный саммит Ассоциации в Батуми в июле этого года.

Как сообщает грузинское бюро Report, с таким предложением глава государства выступила на совместном брифинге с Ш.Мишелем.

"На мероприятие также можно пригласить президентов Украины и Молдовы. На саммите может пройти обсуждение формата, в котором совместно с Евросоюзом могут быть представлены Грузия, Украина и Молдова”, - сказала Зурабишвили.