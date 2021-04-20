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Грузия предложила ЕС провести саммит в Батуми

Грузия предложила ЕС провести саммит в Батуми С таким предложением президент Грузии выступила на совместном брифинге с президентом Совета ЕС
В регионе
20 апреля 2021 г. 17:30
Грузия предложила ЕС провести саммит в Батуми
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила президенту Совета Европейского союза (ЕС) Шарлю Мишелю провести совместный саммит Ассоциации в Батуми в июле этого года.

Как сообщает грузинское бюро Report, с таким предложением глава государства выступила на совместном брифинге с Ш.Мишелем.

"На мероприятие также можно пригласить президентов Украины и Молдовы. На саммите может пройти обсуждение формата, в котором совместно с Евросоюзом могут быть представлены Грузия, Украина и Молдова”, - сказала Зурабишвили.

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Версия на английском языке Georgia offers EU to hold summit in Batumi 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Aİ-yə Batumidə sammit keçirməyi təklif edib

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