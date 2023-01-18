Грузия предложила Amazon открыть в стране региональный центр

Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе с вице-президентом американской корпорации Amazon Майклом Функе предложил открыть в стране региональный центр обр

Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе с вице-президентом американской корпорации Amazon Майклом Функе предложил открыть в стране региональный центр обработки данных подразделения Amazon Web Services (AWS).

Как передает Report на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Крупнейшей в мире торговой онлайн-платформе Amazon предложили рассмотреть возможность открыть в Грузии региональный центр обработки данных вебсервиса Amazon - AWS", - приводит пресс-служба слова министра.

Как отметил Давиташвили, предложение Грузии заключается в том, чтобы "Amazon рассматривал Грузию как один из хабов обмена информацией".

Также, по словам вице-премьера, на встрече он обсудил с Функе развитие цифровой экономики в Грузии и помощь корпорации Amazon правительству республики в "цифровой трансформации".

Компания Amazon Web Services является подразделением корпорации Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений.