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Грузия предложила Amazon открыть в стране региональный центр

Грузия предложила Amazon открыть в стране региональный центр Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе с вице-президентом американской корпорации Amazon Майклом Функе предложил открыть в стране региональный центр обр
В регионе
18 января 2023 г. 23:52
Грузия предложила Amazon открыть в стране региональный центр

Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе с вице-президентом американской корпорации Amazon Майклом Функе предложил открыть в стране региональный центр обработки данных подразделения Amazon Web Services (AWS).

Как передает Report на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Крупнейшей в мире торговой онлайн-платформе Amazon предложили рассмотреть возможность открыть в Грузии региональный центр обработки данных вебсервиса Amazon - AWS", - приводит пресс-служба слова министра.

Как отметил Давиташвили, предложение Грузии заключается в том, чтобы "Amazon рассматривал Грузию как один из хабов обмена информацией".

Также, по словам вице-премьера, на встрече он обсудил с Функе развитие цифровой экономики в Грузии и помощь корпорации Amazon правительству республики в "цифровой трансформации".

Компания Amazon Web Services является подразделением корпорации Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan “Amazon”a ölkədə regional mərkəz açmağı təklif edib

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