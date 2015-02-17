Грузия потребовала у Украины экстрадиции Саакашвили

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Главная прокуратура Грузии обратилась в Генпрокуратуру Украины с ходатайством об экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, говорится в обнародованном сегодня сообщении Главпрокуратуры республики.

"Несмотря на существующие между двумя странами (1990-2000-е годы) соглашения в сфере экстрадиции, украинская сторона не стала сотрудничать с грузинской стороной в вопросе экстрадиции Михаила Саакашвили и отказывается осуществить его экстрадицию в Грузию", - подчеркивается в документе.

14 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Саакашвили, который находится во внутригосударственном розыске в Грузии, своим внештатным советником, а также указ о его назначении председателем консультативного международного совета реформ при президенте.