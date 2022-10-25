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Грузия потратила на беженцев с Украины более $1 млн

Грузия потратила на беженцев с Украины более $1 млн Власти Грузии на нужды беженцев с Украины потратили сумму в 2,8 млн лари (более 1 млн долларов).
В регионе
25 октября 2022 г. 22:48
Грузия потратила на беженцев с Украины более $1 млн

Власти Грузии на нужды беженцев с Украины потратили сумму в 2,8 млн лари (более 1 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге после заседания правительства заявил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили.

"Примерно на 1,8 млн лари (более 647 тыс. долларов) мы профинансировали им социальную помощь, аренду квартир. До 200 тыс. лари (около 72 тыс. долларов) нам обошлось их временное жилье до того, пока мы не определили бы их статус", - сказал он.

Министр добавил, что до 800 тыс. лари (более 287 тыс. долларов) власти Грузии потратили на лечение граждан Украины в больницах республики. По словам Азарашвили, программа помощи украинским беженцам продлена еще на полгода.

Ранее в октябре президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что порядка 30 тыс. украинцев приехали в республику с начала войны.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Ukraynadan olan qaçqınlara 1 milyon dollardan çox pul xərcləyib

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