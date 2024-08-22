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Грузия построит скоростные дороги к границам Азербайджана и Армении

Грузия построит скоростные дороги к границам Азербайджана и Армении В Грузии объявили тендер на строительство дорог к границам Азербайджана и Армении.
В регионе
22 августа 2024 г. 11:08
Грузия построит скоростные дороги к границам Азербайджана и Армении

В Грузии объявили тендер на строительство скоростных дорог к границам Азербайджана и Армении.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Речь идет о строительстве участков дорог Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло, которые являются частью международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, и соединяют Грузию с границами Азербайджана и Армении.

Проект будет реализован при софинансировании Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и правительства Грузии, в связи с чем ЕИБ выделил кредит в размере 250 миллионов евро.

Работы по проектированию участков магистральной дороги при финансовой поддержке Всемирного банка (ВБ) выполнила голландская компания.

Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти, откуда маршрут продолжается до турецкой границы.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan gələn il Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərinə yüksək sürətli yol çəkəcək

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