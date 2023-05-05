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Грузия получит от ЕС дополнительно 30 млн евро на модернизацию ВС

Грузия получит от ЕС дополнительно 30 млн евро на модернизацию ВС Европейский совет по запросу Грузии выделил дополнительно 30 млн евро на помощь грузинской армии.
В регионе
5 мая 2023 г. 11:14
Грузия получит от ЕС дополнительно 30 млн евро на модернизацию ВС

Европейский совет по запросу Грузии выделил дополнительно 30 млн евро на помощь грузинской армии.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом говорится в заявлении на сайте Евросовета.

Помощь была запрошена Грузией 8 февраля 2023 года.

"Благодаря этой новой помощи мы продолжаем поддерживать модернизацию возможностей Вооруженных сил Молдовы и Сил обороны Грузии. В сложном геополитическом контексте и в соответствии с европейскими устремлениями мы помогаем им укреплять свои оборонные секторы и развивать навыки для участия в военных миссиях и операциях ЕС", - говорится в заявлении.

По данным Евросовета, эту помощь Грузия получит за 36 месяцев, и средства пойдут на финансирование нелетального оборудования (инженерное, командно-диспетчерское, медицинское, материально-техническое и киберзащитное оборудование), предметов снабжения и услуг для подразделений Сил обороны Грузии, включая техническую подготовку.

Всего Грузия получит 62,75 млн евро на оборону в рамках трех пакетов помощи с декабря 2021 года.

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