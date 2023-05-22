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Грузия планирует завершить изучение Черного моря для прокладки кабеля к концу года

Грузия планирует завершить изучение Черного моря для прокладки кабеля к концу года Проект по изучению дна Черного моря для прокладки электрокабеля, который свяжет Грузию с Румынией, завершится в концу текущего года.
В регионе
22 мая 2023 г. 16:41
Грузия планирует завершить изучение Черного моря для прокладки кабеля к концу года

Проект по изучению дна Черного моря для прокладки электрокабеля, который свяжет Грузию с Румынией, завершится в концу текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.

"У нас есть очень важный текущий проект, изучение которого происходит при финансировании Грузии посредством Всемирного банка. Это черноморский подводный кабель, о котором мы уже получили обновленную информацию о том, что к концу года полностью будут завершены все этапы проекта по изучению", - сказал Хуцишвили.

Лидеры Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии 17 декабря 2022 года подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии. Проект предусматривает прокладку в Черном море подводного электрокабеля, по которому будут подаваться электроэнергия и происходить обмен цифровыми данными. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, проект обойдется странам примерно в 2-3 млрд долларов.

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