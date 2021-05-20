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Грузия планирует открыть сухопутную границу с Азербайджаном

Грузия планирует открыть сухопутную границу с Азербайджаном Власти Грузии планируют открыть сухопутные границы к летнему туристическому сезону
В регионе
20 мая 2021 г. 08:02
Грузия планирует открыть сухопутную границу с Азербайджаном

Власти Грузии планируют открыть сухопутные границы к летнему туристическому сезону.

Как передает Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Ранее она сообщала, что открытие сухопутных границ произойдет, когда закончится третья волна коронавируса.

"Открытие сухопутных границ будет способствовать более активному потоку туристов из соседних стран, мы работаем над этим. Думаем, что к летнему сезону мы сумеем открыть сухопутные границы безопасно, под очень серьезным контролем примерно так, как это было сделано с воздушной границей", - сообщила Турнава журналистам.

Власти Грузии закрыли сухопутные границы, в том числе с Россией, в 2020 году из-за пандемии коронавируса. При этом граждане России могут попасть в Грузию самолетом. Представители грузинских властей сообщали, что в условиях пандемии контролировать состояние здоровья туристов, прибывших воздушным путем, легче, чем сухопутным.

Грузия граничит с Турцией, Арменией, Азербайджаном и Россией.

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Версия на английском языке Georgia eyes opening land border with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycanla quru sərhədini açmağı planlaşdırır

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