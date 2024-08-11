Грузия ожидает от США встречных шагов для нормализации отношений

Власти Грузии ожидают от США встречных шагов, которые нормализуют отношения между странами.

Власти Грузии ожидают от США встречных шагов, которые нормализуют отношения между странами.

Как передает Report , об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"США - очень большая страна с мировым влиянием. Грузия многое не может изменить в наших отношениях. Все в руках наших американских партнеров. Мы ожидаем встречных шагов. Если подходы будут изменены существенно, то в таком случае ничего не помешает перезагрузке отношений. Главным является справедливость, справедливый подход", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства прокомментировал встречу с сенатором США Джинн Шахин и конгрессменом Майком Тернером, которая состоялась 10 августа в Тбилиси. Он отметил, что на встрече с законодателями сообщил, что отношения Грузии и США были испорчены прежним американским послом Келли Дегнан.

По словам премьера, в 2021 году бывший посол США участвовала в попытке провести в Грузии досрочные парламентские выборы, а после того, как в июне 2022 года республике не дали статус кандидата в члены ЕС, Дегнан участвовала в "революционных процессах".