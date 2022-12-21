Грузия отправила Украине гумпомощь на $564 тыс.

Грузия в качестве гуманитарной помощи закупила и отправила на Украину 25 генераторов, общая стоимость которых составила 1,5 млн лари (около $564 тыс.)

Грузия в качестве гуманитарной помощи закупила и отправила на Украину 25 генераторов, общая стоимость которых составила 1,5 млн лари (около $564 тыс.)

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

"Мы с радостью отмечаем, что правительство Грузии закупило для Украины 25 генераторов высокой мощности, которые будут использованы для промышленных целей - клиник, больниц, объектов питания и для других объектов критической инфраструктуры Украины", - приводит пресс-служба Минэкономики слова временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова.