Грузия отправила для анализа в Венецианскую комиссию законопроект об иноагентах

Парламент Грузии отправил для анализа в Венецианскую комиссию Совета Европы принятый накануне в первом чтении законопроект об иностранных агентах.

Парламент Грузии отправил для анализа в Венецианскую комиссию Совета Европы принятый накануне в первом чтении законопроект об иностранных агентах.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге.

"Мы получим заключение по законопроекту от Венецианской комиссии через несколько месяцев, и лишь после этого продолжится обсуждение законопроекта в парламенте", - сказал он.

Кобахидзе считает, что утверждения оппозиции о прямой связи между принятием закона об иностранных агентах с предоставлением Грузии статуса кандидата по вступлению в Евросоюз являются "спекуляциями".

Как он отметил, "мы проявили максимальное уважение к европейским институтам отправив законопроект в Венецианскую комиссию, но когда нам говорят, что нельзя даже обсуждать этот законопроект - это ущемление государства и общества".

Кобахидзе обвинил радикальную оппозицию и некоторые неправительственные организации, которые, по его словам, финансируются из-за рубежа, в антиправительственных действиях.

"Принятие закона об иностранных агентах сделает прозрачной так называемую финансовую помощь некоторым неправительственным организациям, участвующих в антиправительственных действиях", - сказал он.