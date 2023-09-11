Грузия отменяет визовый режим для граждан Китая

Правительство Грузии решило отменить визовый режим для граждан Китая.

Правительство Грузии решило отменить визовый режим для граждан Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Вы знаете, что у меня был очень успешный визит в Китай, и Китай сегодня является второй экономикой мира, сильнейшей экономикой. Для нас одним из главных интересов является укрепление торгово-экономических отношений с Китаем, привлечение еще большего объема инвестиций из Китая, большего числа туристов. Поэтому мы приняли решение задействовать безвизовый режим для граждан Китая с сегодняшнего дня", - сказал он.