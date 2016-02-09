Грузия отменит визовый режим с Ираном 15 февраля

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Безвизовый режим Грузии с Ираном будет восстановлен 15 февраля 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом во вторник заявили в МИД Грузии.

Безвизовый режим Грузии с Ираном был временно приостановлен 1 июля 2013 года.

"Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Грузии Давида Джалагания с послом Ирана Аббасом Талебифаром, главной целью которой было официальное оповещение решения правительства Грузии о возобновлении соглашения "о двусторонней отмене виз для владельцев обычных паспортов между правительствами Грузии и Исламской Республики Иран" с 15 февраля 2016 года", - говорится в заявлении МИД.

Заместитель посла Ирана в Грузии Мосхен Кебриас, в свою очередь, заявил журналистам о важности отмены визового режима с точки зрения экономического развития стран.