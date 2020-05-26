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Грузия отмечает День независимости

​Грузия отмечает День независимости

Сегодня в Грузии отмечается национальный праздник - День независимости.

Как сообщает местное бюро Report, главный национальный праздник приурочен к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии.

Первое демократическое правительство возглавлял Ноэ Жордания. Республика просуществовала всего 2,5 года. Затем, Грузия восстановила свою независимость 9 апреля 1991 года.

Ежегодно в стране проводятся различные масштабные мероприятия, посвященные к Дню Независимости. Однако из-за пандемии коронавируса национальный праздник на этот раз пройдет без торжественных церемоний.

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