​Грузия отмечает День независимости

Сегодня в Грузии отмечается национальный праздник - День независимости.

Как сообщает местное бюро Report, главный национальный праздник приурочен к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии.

Первое демократическое правительство возглавлял Ноэ Жордания. Республика просуществовала всего 2,5 года. Затем, Грузия восстановила свою независимость 9 апреля 1991 года.

Ежегодно в стране проводятся различные масштабные мероприятия, посвященные к Дню Независимости. Однако из-за пандемии коронавируса национальный праздник на этот раз пройдет без торжественных церемоний.