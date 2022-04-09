Грузия отмечает 31-летие восстановления государственной независимости

Минуло 33 года с трагедии, учиненной в столице Грузии, Тбилиси.

Минуло 33 года с трагедии, учиненной в столице Грузии, Тбилиси.

Как передает грузинское бюро Report, 9 апреля 1989 года части советской армии жестоко разогнали мирную акцию в центре Тбилиси,

Во время разгона погиб 21 человек, включая 18 женщин, сотни людей были отравлены газом неизвестного происхождения.

В соседней стране 9 Апреля отмечается как День национального единства и День памяти погибших за независимость. Память жертв традиционно почитают у Мемориала перед зданием парламента Грузии.

9 апреля 1989 года стал поворотным моментом для Грузии. Спустя два года после кровавого события 9 апреля 1991 года Верховный совет Грузии на основании Акта о независимости от 26 мая 1918 года объявил о восстановлении государственной независимости. В соседней стране сегодня также отмечают 31-ю годовщину восстановления государственной независимости.