О нас
Аудио новости

Грузия отмечает 31-летие восстановления государственной независимости

Грузия отмечает 31-летие восстановления государственной независимости Минуло 33 года с трагедии, учиненной в столице Грузии, Тбилиси.
В регионе
9 апреля 2022 г. 11:15
Грузия отмечает 31-летие восстановления государственной независимости

Минуло 33 года с трагедии, учиненной в столице Грузии, Тбилиси.

Как передает грузинское бюро Report, 9 апреля 1989 года части советской армии жестоко разогнали мирную акцию в центре Тбилиси,

Во время разгона погиб 21 человек, включая 18 женщин, сотни людей были отравлены газом неизвестного происхождения.

В соседней стране 9 Апреля отмечается как День национального единства и День памяти погибших за независимость. Память жертв традиционно почитают у Мемориала перед зданием парламента Грузии.

9 апреля 1989 года стал поворотным моментом для Грузии. Спустя два года после кровавого события 9 апреля 1991 года Верховный совет Грузии на основании Акта о независимости от 26 мая 1918 года объявил о восстановлении государственной независимости. В соседней стране сегодня также отмечают 31-ю годовщину восстановления государственной независимости.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından 31 il ötür

Другие новости из категории

Евросоюз выделил Украине дополнительно 500 млн евро помощи
Евросоюз выделил Украине дополнительно 500 млн евро помощи
9 апреля 2022 г. 12:49
Евросоюз возвращает свое диппредставительство в Киев
Евросоюз возвращает свое диппредставительство в Киев
9 апреля 2022 г. 12:47
Мирзиёев подписал указ о начале приватизации крупнейших предприятий Узбекистана
Мирзиёев подписал указ о начале приватизации крупнейших предприятий Узбекистана
9 апреля 2022 г. 11:33
Пентагон: Россия потеряла в Украине 20% своей боевой мощи
Пентагон: Россия потеряла в Украине 20% своей боевой мощи
9 апреля 2022 г. 11:31
Президент Грузии помиловала шестерых граждан Украины
Президент Грузии помиловала шестерых граждан Украины
9 апреля 2022 г. 11:23
В Грузии за сутки коронавирусом заразился 341 человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразился 341 человек
9 апреля 2022 г. 11:05
В результате военных действий России в Украине погибли 176 детей
В результате военных действий России в Украине погибли 176 детей
9 апреля 2022 г. 10:40
МО Украины: Противник готовит наступление для полного контроля над восточными областями
МО Украины: Противник готовит наступление для полного контроля над восточными областями
9 апреля 2022 г. 10:13
В Украине ликвидировали российского подполковника
В Украине ликвидировали российского подполковника
9 апреля 2022 г. 10:09
Акар: Путь для дипломатии откроется после прекращения огня в Украине
Акар: Путь для дипломатии откроется после прекращения огня в Украине
9 апреля 2022 г. 01:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi