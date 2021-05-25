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Грузия открыла свои границы для граждан более чем 50 стран

Грузия открыла свои границы для граждан более чем 50 стран В Грузию разрешено въезжать лицам из любой страны, которые вакцинированы обеими дозами вакцины
В регионе
25 мая 2021 г. 13:51
Грузия открыла свои границы для граждан более чем 50 стран
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"Воздушные и сухопутные границы Грузии уже открыты для более чем 50 стран".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

Министр сказала, что число стран до текущего момента составляло 47: "В список будут добавлены новые страны, и это число достигнет 55. От посетителей из этих стран как на воздушной, так и на сухопутной границе потребуется справка о отрицательном результате ПЦР-теста".

Н.Турнава также отметила, что в Грузию разрешено въезжать лицам из любой страны, которые вакцинированы обеими дозами вакцины.

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Версия на английском языке Georgia opens its borders to citizens of more than 50 countries
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan 50-dən çox ölkə üçün sərhədlərini açıb

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