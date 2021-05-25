Грузия открыла свои границы для граждан более чем 50 стран

В Грузию разрешено въезжать лицам из любой страны, которые вакцинированы обеими дозами вакцины

"Воздушные и сухопутные границы Грузии уже открыты для более чем 50 стран".



Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.



Министр сказала, что число стран до текущего момента составляло 47: "В список будут добавлены новые страны, и это число достигнет 55. От посетителей из этих стран как на воздушной, так и на сухопутной границе потребуется справка о отрицательном результате ПЦР-теста".



Н.Турнава также отметила, что в Грузию разрешено въезжать лицам из любой страны, которые вакцинированы обеими дозами вакцины.