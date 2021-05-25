Грузия открыла свои границы для граждан более чем 50 стран

"Воздушные и сухопутные границы Грузии уже открыты для более чем 50 стран".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.
Министр сказала, что число стран до текущего момента составляло 47: "В список будут добавлены новые страны, и это число достигнет 55. От посетителей из этих стран как на воздушной, так и на сухопутной границе потребуется справка о отрицательном результате ПЦР-теста".
Н.Турнава также отметила, что в Грузию разрешено въезжать лицам из любой страны, которые вакцинированы обеими дозами вакцины.
Грузия открыла свои границы для граждан более чем 50 странГрузия открыла свои границы для граждан более чем 50 стран В Грузию разрешено въезжать лицам из любой страны, которые вакцинированы обеими дозами вакцины
В регионе
25 мая 2021 г. 13:51
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"Воздушные и сухопутные границы Грузии уже открыты для более чем 50 стран".
Версия на английском языке Georgia opens its borders to citizens of more than 50 countries
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