Грузия откроет границы для иностранцев-фрилансеров

Грузия открывает границы для иностранцев-фрилансеров, работающих удаленно

Грузия открывает границы для иностранцев-фрилансеров, работающих удаленно, при условии, что им будет разрешен срок пребывания в республике не менее шести месяцев. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития страны.

Данное решение было принято координационным советом правительства и входит в стратегию поэтапного открытия границ для иностранцев.

"Проект рассчитан на тех иностранцев, которые являются фрилансерами, работают дистанционно и могут управлять своим бизнесом из любой точки мира. Правительство Грузии в виде исключения позволит пересечение госграницы иностранным гражданам, которым разрешен срок пребывания в Грузии не менее шести месяцев", - сказано в заявлении ведомства.

"В условиях проекта границы будут открыты так, чтобы с одной стороны максимально защитить здоровье наших граждан, а с другой – допустить в Грузию граждан всех стран, относящихся к вышеупомянутой категории", - заявила министр экономики Натия Турнава журналистам.

Минэкономики также сообщает, что прибывшие иностранцы будут обязаны пройти карантин за свой счет. Ведомство обещает в ближайшие дни обнародовать все детали специального режима въезда иностранцев, после этого начнется прием и рассмотрение заявок.