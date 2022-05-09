Грузия осудила президентские выборы в Южной Осетии

Выборы президента в Южной Осетии являются незаконными и противоречат нормам международного права.

"Президентские" выборы в Цхинвальском регионе Грузии (Южная Осетия) являются незаконными и противоречат нормам международного права.

Как передает Report, об этом в понедельник заявил МИД Грузии.

"МИД Грузии осуждает так называемый второй тур "президентских" выборов в Цхинвальском регионе (Южная Осетия) страны. Подобные незаконные действия нарушают основополагающие принципы и нормы международного права и грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ",- говорится в заявлении.

В заявлении внешнеполитическое ведомство призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии и выполнять свои международные обязательства, включая заключенное при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

"Министерство иностранных дел призывает международное сообщество должным образом оценить и эффективно отреагировать на очередную незаконную акцию против суверенитета и территориальной целостности Грузии",- говорится в заявлении.