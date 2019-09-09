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Мэтью Брайза: Руководство Грузии осознает значимость экономического партнерства с Азербайджаном

Грузия осознает важность экономического партнерства с Азербайджаном

"Отношения между Грузией и Азербайджаном должны быть на хорошем уровне". 

Об этом в заявлении грузинскому бюро Report сказал аналитик Атлантического Совета, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, комментируя влияние нового правительства Грузии на отношения страны с Азербайджаном. 

По его словам, руководство Грузии осознает всю значимость экономического партнерства с Азербайджаном: "США на протяжении десятилетий в соответствии со своей стратегией делают все возможное для налаживания сотрудничества между Грузией и Азербайджаном. Руководство обеих стран понимает и соглашается с этим. В то же время Турция решительно поддерживает интеграцию Грузии в НАТО. Турция - самый большой друг Азербайджана в мире. Все это имеет стратегическое значение". 

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