Мэтью Брайза: Руководство Грузии осознает значимость экономического партнерства с Азербайджаном

"Отношения между Грузией и Азербайджаном должны быть на хорошем уровне".

Об этом в заявлении грузинскому бюро Report сказал аналитик Атлантического Совета, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, комментируя влияние нового правительства Грузии на отношения страны с Азербайджаном.

По его словам, руководство Грузии осознает всю значимость экономического партнерства с Азербайджаном: "США на протяжении десятилетий в соответствии со своей стратегией делают все возможное для налаживания сотрудничества между Грузией и Азербайджаном. Руководство обеих стран понимает и соглашается с этим. В то же время Турция решительно поддерживает интеграцию Грузии в НАТО. Турция - самый большой друг Азербайджана в мире. Все это имеет стратегическое значение".