Грузия оценила потери от снижения числа российских туристов в 44,3 млн долларов

"Снижение туристического потока из России негативно сказалось на доходах туристического сектора Грузии".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квиривишвили.

По ее словам, убытки, которые понесла в июле сфера туризма Грузии из-за сокращения числа российских туристов, составили как минимум 44,3 млн долларов.

М.Квиривишвили отметила, что прогноз роста туристического сектора был двузначным, и поэтому реальных потерь еще больше.

Отметим, что с 8 июля прямые рейсы между Россией и Грузией были приостановлены, что привело к резкому снижению числа посещающих Грузию российских туристов.