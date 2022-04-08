О нас
Аудио новости

Ираклий Гарибашвили: Не допустим переправки через нашу территорию санкционных грузов

Ираклий Гарибашвили: Не допустим переправки через нашу территорию санкционных грузов "Грузия никогда не допустит переправки через свою территорию любых грузов, подпадающих под санкции".
В регионе
8 апреля 2022 г. 13:46
Ираклий Гарибашвили: Не допустим переправки через нашу территорию санкционных грузов
Ираклий Гарибашвили

"Грузия никогда не допустит переправки через свою территорию любых грузов, подпадающих под санкции".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он назвал обвинения украинской стороны абсурдными.

Гарибашвили сказал, что очень прискорбно слышать клеветнические обвинения со стороны Украины: "Я желаю Украине и украинцам скорейшего окончания этой разрушительной войны. Данная война является большим вызовом не только для Украины, но и для нас, всего региона, Европы и мира".

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Грузия предоставила свою территорию России для контрабанды военного оборудования и запчастей. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия создает каналы через территорию Грузии для контрабанды продукции, попавшей под санкции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Ukraynanı böhtan atmaqda günahlandırıb

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
Текущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
ФотоТекущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
3 апреля 2022 г. 12:43
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
3 апреля 2022 г. 04:35
Предательство Арменией России - cтрана ОДКБ склоняется в сторону НАТО
Предательство Арменией России - cтрана ОДКБ склоняется в сторону НАТО
2 апреля 2022 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi