Ираклий Гарибашвили: Не допустим переправки через нашу территорию санкционных грузов

"Грузия никогда не допустит переправки через свою территорию любых грузов, подпадающих под санкции".

"Грузия никогда не допустит переправки через свою территорию любых грузов, подпадающих под санкции".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он назвал обвинения украинской стороны абсурдными.

Гарибашвили сказал, что очень прискорбно слышать клеветнические обвинения со стороны Украины: "Я желаю Украине и украинцам скорейшего окончания этой разрушительной войны. Данная война является большим вызовом не только для Украины, но и для нас, всего региона, Европы и мира".

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Грузия предоставила свою территорию России для контрабанды военного оборудования и запчастей. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия создает каналы через территорию Грузии для контрабанды продукции, попавшей под санкции.