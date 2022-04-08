Ираклий Гарибашвили: Не допустим переправки через нашу территорию санкционных грузов

"Грузия никогда не допустит переправки через свою территорию любых грузов, подпадающих под санкции".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Он назвал обвинения украинской стороны абсурдными.
Гарибашвили сказал, что очень прискорбно слышать клеветнические обвинения со стороны Украины: "Я желаю Украине и украинцам скорейшего окончания этой разрушительной войны. Данная война является большим вызовом не только для Украины, но и для нас, всего региона, Европы и мира".
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Грузия предоставила свою территорию России для контрабанды военного оборудования и запчастей. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия создает каналы через территорию Грузии для контрабанды продукции, попавшей под санкции.