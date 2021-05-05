Грузия обсуждает открытие сухопутных границ

Правительство Грузии ведет работу по открытию сухопутных границ страны.

Правительство Грузии ведет работу по открытию сухопутных границ страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

По ее словам, на сухопутных границах предположительно будут действовать те же правила въезда, что и воздушным путем.

На сегодняшний день прилетающие в Грузию иностранцы должны предъявить справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа. В случае длительного пребывания в Грузии эти лица в течение 3 дней проходят повторный тест за свой счет.

Свободное передвижение через сухопутные границы между Азербайджаном и Грузией приостановлено с 14 марта прошлого года из-за пандемии.