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Грузия обсуждает открытие сухопутных границ

Грузия обсуждает открытие сухопутных границ Правительство Грузии ведет работу по открытию сухопутных границ страны.
В регионе
5 мая 2021 г. 18:23
Грузия обсуждает открытие сухопутных границ

Правительство Грузии ведет работу по открытию сухопутных границ страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

По ее словам, на сухопутных границах предположительно будут действовать те же правила въезда, что и воздушным путем.

На сегодняшний день прилетающие в Грузию иностранцы должны предъявить справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа. В случае длительного пребывания в Грузии эти лица в течение 3 дней проходят повторный тест за свой счет.

Свободное передвижение через сухопутные границы между Азербайджаном и Грузией приостановлено с 14 марта прошлого года из-за пандемии.

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Версия на английском языке Georgia prepares to open land borders
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan quru sərhədlərini açmağa hazırlaşır

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